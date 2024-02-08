NBC: Белый дом намерен принять односторонние меры на границе против мигрантов

Администрация действующего президента США Джо Байдена рассматривает возможность принятия односторонних мер против мигрантов на южной границе США на фоне того, как американский Сенат отверг компромиссный пакетный законопроект, касающийся предоставления помощи Украине и Израилю и ужесточения мер безопасности на юге.