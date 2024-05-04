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Рой Джонс – о переносе поединка Бивол – Бетербиев: «Я разочарован. Такой бой должен состояться»

«Эта новость очень разочаровывает. Такой великолепный поединок для всего боксерского мира. Он должен состояться», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

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