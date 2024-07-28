Традиционно торжества начались с возложения венка и живых цветов к Братской могиле участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и Вечному огню🔥.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Традиционно торжества начались с возложения венка и живых цветов к Братской могиле участников гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы и Вечному огню🔥.