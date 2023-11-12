7 ноября - День Великой Октябрьской социалистической революции | День военного парада на Красной площади в 1941 году 7 ноября в России отмечается праздник, который чуть более 30 лет назад был одним из главных в стране — День Октябрьской революции 1917 года.
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