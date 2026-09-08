Аргументы недели
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Аргументы недели

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«Честь имею помогать»: Волонтёры Следственного комитета России

«Честь имею помогать»: Волонтёры Следственного комитета России

На протяжении многих лет газета «Аргументы недели» выступает организатором Всероссийской премии добрых дел «Сможем вместе победить».

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