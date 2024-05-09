Правительство Чеченской республики судится с мэрией Сочи уже 14 лет Причина — турбаза Олимпия в Лазаревском районе курорта.
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Правительство Чеченской республики судится с мэрией Сочи уже 14 лет Причина — турбаза Олимпия в Лазаревском районе курорта.