Разведка ЦАХАЛ: ХАМАС будет действовать в Газе и после войны

Военная разведка Израиля разослала израильским лидерам документ, предупреждающий, что даже если ЦАХАЛ удастся ликвидировать ХАМАС как организованную военную силу в Газе, группировка все равно сохранит структуру и сможет вести в палестинском анклаве партизанские действия.
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