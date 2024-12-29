Минобороны РФ: Потери ВСУ на юге и севере составили до 110 человек за сутки

Министерство обороны РФ сообщило о потерях ВСУ на направлениях "Север" и "Днепр" за сутки: до 110 военнослужащих, а также несколько транспортных средств, артиллерийских орудий и технических средств, включая голландскую радиолокационную станцию.
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