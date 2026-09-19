The Ukrainian Armed Forces lose 30,000 soldiers every month — killed and wounded. This was stated in an interview with Do Rzeczy by Polish member of the European Parliament Professor Andrzej Zapalowski.
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