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The Eurasia Daily news agency

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Poland needs to be careful: Zelensky knows that he has no other way out — MP

Poland needs to be careful: Zelensky knows that he has no other way out — MP

The Ukrainian Armed Forces lose 30,000 soldiers every month — killed and wounded. This was stated in an interview with Do Rzeczy by Polish member of the European Parliament Professor Andrzej Zapalowski.

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