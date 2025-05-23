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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитница «Динамо» Никитина о разнице зарплат: «Женский футбол не так популярен, как мужской. Там больше зрителей и спонсорских контрактов»

— Как ты смотришь на то, что у вас с мужчинами-футболистами серьезно отличаются зарплаты? — Здесь с какой стороны посмотреть.

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