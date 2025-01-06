Россию не устраивают предложения Трампа. Конфликт продлится

Конфликт на Украине, вероятно, продлится и в этом, и в следующем году. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил военный обозреватель Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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