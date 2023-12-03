Процветание Израиля пошло под откос

Почему вы решили что к окончанию войны будут безумные хохлы? Их не должно будет остаться, пока они не кончатся, война будет продолжаться. А там и Молдавия поспеет, знай точи снаряды, да клепай патроны.

Ваша Светлость

Яврейцы едва ли осознают в какую клоаку их загнал Нетоньяху с Бидоном, разрушенная Газа будет символом и поводом мстить, уничтожать пархатых убийц, и это будет не только в Палестине, мусульман на порядки больше иудейцев и склонностьк насилию у них не меньше чем у кагтавых, а значит, не ходить им по одной дорожке, вражда и месть на десятилетия, арабы это переживут, а яврейцев придётся заностиь в Красную Книгу...