Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Отстреливать при малейшем проявлении бандероЖОпства!! Только  ТАК  лечится раковая опухоль!!Реквием по химере
  • Юрий Золотарев
    Блин-Клин! Гоу эвэй!!Восток изящно про...
  • Евгений МакЛауд
    ух автор раздухарился)) К истокам, вот когда из правительства, совета федерастов, г прости господи д, вшэ и расхнилов...Россия ударила по...

Процветание Израиля пошло под откос

Процветание Израиля пошло под откос

Конфликт с Палестиной уничтожает рост израильской экономики   Tекст: Кирилл Аверьянов 250 млн долларов в день.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЮЧ
Юрий Чернышенко
Почему вы решили что к окончанию войны будут безумные хохлы? Их не должно будет остаться, пока они не кончатся, война будет продолжаться. А там и Молдавия поспеет, знай точи снаряды, да клепай патроны.
Ответить
8 час.
Ваша Светлость
Яврейцы едва ли осознают в какую клоаку их загнал Нетоньяху с Бидоном, разрушенная Газа будет символом и поводом мстить, уничтожать пархатых убийц, и это будет не только в Палестине, мусульман на порядки больше иудейцев и склонностьк насилию у них не меньше чем у кагтавых, а значит, не ходить им по одной дорожке, вражда и месть на десятилетия, арабы это переживут, а яврейцев придётся заностиь в Красную Книгу...
Ответить
6 час.
Наталья Бражникова
паразЕты, тить-теретить
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх