Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Поздняя осень может стать настоящим испытанием для волос. Резкие перепады между холодом и теплом в ноябре приводят к тому, что волосы теряют привычный объем, становятся более хрупкими и начинают чаще выпадать.
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