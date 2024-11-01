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Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Пять сюрпризов уходящей осени: лунный календарь стрижек на ноябрь 2024

Поздняя осень может стать настоящим испытанием для волос. Резкие перепады между холодом и теплом в ноябре приводят к тому, что волосы теряют привычный объем, становятся более хрупкими и начинают чаще выпадать.

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