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Сыновья российского миллиардера устроили перестрелку в центре города

Сыновья российского миллиардера устроили перестрелку в центре города

В Оренбурге трое сыновей местного миллиардера устроили перестрелку в центре города. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

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