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В Барнауле мужчина ворвался в квартиру бывшей жены и ранил ее ножом

В Барнауле мужчина ворвался в квартиру бывшей жены и ранил ее ножом

Несмотря на полученную травму, она смогла выбежать на балкон и позвать на помощь В Барнауле завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, которого обвиняют в покушении на убийство бывшей супруги.

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