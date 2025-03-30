Завершение Рамадана. Мусульмане готовятся к Ураза-байрам Ирина ВальковаВ мусульманской общине российских регионов подходит к завершению один из самых значимых периодов в жизни верующих — священный месяц Рамадан.
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