"Никаких автономий, "орденов" и братств": "Сетка" узнала о масштабной чистке армии от скрытых радикалов

Два ведомства в России начали масштабную чистку армии от скрытых радикалов, сообщил инсайдер.Министерство обороны и ФСБ России запускают широкомасштабную операцию по выявлению и устранению скрытых экстремистов в рядах армии, сообщил инсайдерский Telegram-канал INSIDER-T, связанный с "сеточкой" беглого олигарха Михаила Ходорковского*.
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