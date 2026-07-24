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Талалаев не хочет отдавать вратаря «Балтики» Бориско в ЦСКА: «Надеюсь, шансы есть»

Талалаев не хочет отдавать вратаря «Балтики» Бориско в ЦСКА: «Надеюсь, шансы есть»

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев выступил против перехода вратаря калининградцев Максима Бориско в московский ЦСКА.

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