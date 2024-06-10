Москвичей предупредили о дожде с грозой

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на протяжении 5 суток в Москве ожидается около 100 миллиметров осадков, что соответствует столитровой бочке дождевой воды на квадратный метр .
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