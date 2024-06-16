Самостоятельная сборка кухонного гарнитура «За» и «Против»

При покупке нового кухонного гарнитура Вас обязательно спросят, нужен ли Вам сборщик. И ровно в этот момент, после вопроса консультанта многие невольно задают себе вопрос: «А действительно, нужен ли мне он?» На первый взгляд, может показаться, что сборка мебели своими руками – не такой уж и сложный процесс.