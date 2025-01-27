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ИЗВЕСТИЯ iz

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Врач рассказала о пользе зеленого чая

Врач рассказала о пользе зеленого чая

Зеленый чай имеет ряд полезных свойств. Член центра отраслевой экспертизы «Май» и врач-педиатр Виктория Шурупова рассказала «Известиям» 27 января о том, правда ли, что этот напиток помогает сбросить лишний вес.

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