Врач рассказала о пользе зеленого чая

Зеленый чай имеет ряд полезных свойств. Член центра отраслевой экспертизы «Май» и врач-педиатр Виктория Шурупова рассказала «Известиям» 27 января о том, правда ли, что этот напиток помогает сбросить лишний вес.
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