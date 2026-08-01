Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По одной из них, неизвестный пронес в ресторан неустановленный предмет.
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Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По одной из них, неизвестный пронес в ресторан неустановленный предмет.
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