Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер Шумер – про заплановане використання активів російських олігархів для допомоги Україні Адміністрація Байдена попросила законодавців включити до законопроекту про допомогу, які допоможуть їй заарештовувати активи олігархів Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив у неділю, що до пакету допомоги Україні необхідно додати положення, що дозволяють США […] Сообщение Шумер – про заплановане використання активів російських олігархів для допомоги Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.