Врач пояснила, как стресс может повлиять на иммунную систему осенью

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни ухудшают способность организма бороться с вирусами.Врач-терапевт и профпатолог Светлана Бурнацкая предупредила, что некоторые факторы могут негативно повлиять на иммунную систему осенью и повысить риск заболеваний.