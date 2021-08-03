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Американский The National Interest назвал российский танк «Армата» «дорогостоящим убийцей»

Американский The National Interest назвал российский танк «Армата» «дорогостоящим убийцей»

Российский танк «Армата» является «дорогостоящим убийцей». Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах американских СМИ.

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