Стала известна дата, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам

Это может произойти в игре «Вашингтона» с «Коламбусом» Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила обновленный прогноз на то, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.