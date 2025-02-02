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Петербургский дневник

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Стала известна дата, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам

Стала известна дата, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки по голам

Это может произойти в игре «Вашингтона» с «Коламбусом» Национальная хоккейная лига (НХЛ) представила обновленный прогноз на то, когда российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин может побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки в НХЛ.

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