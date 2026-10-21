Эксперты подготовили предложения по организации переговоров.Встреча Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне предварительно проработана, и все 3 стороны подтвердили готовность к ней.
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