Президент США Дональд Трамп позвонил основателю SpaceX Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу сервиса спутниковой связи Starlink на Украине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС России поразил...
- LD Шойгу заявил, что...
- ЛС Посол Мирошник на...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым