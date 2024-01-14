﻿﻿Королева Дании Маргрете носит тиару Пальметта на свадьбе принца Карла Филиппа и Софии Хеллквист в дворцовой капелле в Стокгольме, 13 июня 2015 гКак и во многих европейских монархиях, в Дании действовал закон, согласно которому принцесса не могла стать наследницей престола – поэтому после отца Маргрете трон должен был занять ее дядя.