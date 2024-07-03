Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

Журналист хочет донести до американцев необходимую информацию о конфликте Знаменитый американский журналист Такер Карлсон на своей странице в соцсети X сообщил, что в ближайшее время может появиться его интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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