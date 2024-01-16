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Военное обозрение

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FT: Брюссель принял решение посчитать вклад каждой из стран ЕС в обороноспособность Украины

FT: Брюссель принял решение посчитать вклад каждой из стран ЕС в обороноспособность Украины

Провести проверку военной помощи, оказанной Украине каждой из стран, потребовал Олаф Шольц.

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