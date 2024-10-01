"Мир, основанный на правилах: правило номер один - нельзя не бомбить соседние государства, если ты из цветущего сада"

Василий Баранов

Не так: Правило номер один: Если вдруг кто-то из СЛИШКОМ умных стран стал жить лучше, чем "благословенный" или не слушается и настаивает на своих национальных интересах - срочно разбомбить и вбить в средние века.