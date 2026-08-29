9 исторических мифов, в которые вы до сих пор верите

История человечества всегда являлась и будет являться предметом спорным. Историки ругаются и спорят буквально по каждому поводу, будь то историческая интерпретация или оценка того, или иного события, процесса, личности.
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