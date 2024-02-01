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Путин предложил доверенным лицам обозначить главные направления работы

Путин предложил доверенным лицам обозначить главные направления работы

Действующий глава государства, кандидат в президенты России, Владимир Путин встретился со своими доверенными лицами  Как отметил Сергей Токарев, главный врач ГБУЗ ЯНАО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» и доверенное лицо Владимира Путина, на встрече прозвучали предложения, касающиеся важнейших векторов развития страны.

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