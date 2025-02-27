Александр Большунов сказал, что хотел повторить рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

Фото: Салават Камалетдинов / tatar-inform.ru Представитель сборной Республики Татарстан по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, что хотел повторить рекорд президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе на чемпионате мира в Тронхейме.
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