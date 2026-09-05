Россияне раскупают Toyota Camry XV50, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo V: названы самые популярные 10-летние иномарки в России

Toyota Land Cruiser 200 тоже в их числе В «Авто.ру» по запросу Autonews.ru назвали самые популярные среди российских покупателей 10-летние автомобили японских, корейских и немецких марок.
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