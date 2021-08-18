Моди пообещал вложить более триллиона долларов в развитие инфраструктуры Индии

Все меньше индийцев считают Нарендру Моди подходящей кандидатурой на пост премьер-министра страны на выборах 2024 года; около 200 сикхов находятся в гурудваре в Кабуле; министр иностранных дел Индии прибыл в Нью-Йорк для председательствования на двух мероприятиях СБ ООН; индийскому рынку электронной коммерции предсказывают десятикратный рост; криптовалютная биржа Индии сообщила о 2648%-м росте числа подписок пользователей; премьер-министр Индии пообещал вложить 1,35 триллиона долларов в развитие инфраструктуры — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».