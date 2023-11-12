В Свердловской области столкнулись две легковушки: один человек погиб

Вечером 11 ноября на трассе «Артемовский – Арамашево» столкнулись два легковых автомобиля. По данным ГИБДД, водитель «Chery Bonus» на высокой скорости потерял управление и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
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