В Свердловской области столкнулись две легковушки: один человек погиб

Вечером 11 ноября на трассе «Артемовский – Арамашево» столкнулись два легковых автомобиля. По данным ГИБДД, водитель «Chery Bonus» на высокой скорости потерял управление и, выехав на встречную полосу, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.