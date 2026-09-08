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Молодые врачи идут в тверские больницы с наставниками

Молодые врачи идут в тверские больницы с наставниками

В больницы и поликлиники Тверской области пришли 345 молодых специалистов — выпускников этого года. За каждым новичком закрепляют опытного наставника.

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