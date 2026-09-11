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Царьград

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Эксперты назвали способы облегчить автопутешествие с детьми

Эксперты назвали способы облегчить автопутешествие с детьми

Планируете автопутешествие с детьми? Узнайте, как облегчить поездку: выбирайте цветные рюкзаки, делайте остановки каждые 2-3 часа и берите некрошечные перекусы.

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