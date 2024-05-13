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Турецкие водители вышли на пикет против конкурентов из России и Украины

Турецкие водители вышли на пикет против конкурентов из России и Украины

В Анталье около 200 водителей из сферы туристических перевозок вышли на пикет в воскресенье 12 мая. Протестующие утверждали, что граждане Украины и России осуществляют нелегальные трансферы для своих сограждан, передает Спутник.

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