Турецкие водители вышли на пикет против конкурентов из России и Украины

В Анталье около 200 водителей из сферы туристических перевозок вышли на пикет в воскресенье 12 мая. Протестующие утверждали, что граждане Украины и России осуществляют нелегальные трансферы для своих сограждан, передает Спутник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии