Аналитик полагает, что Sony получит права на маркетинг GTA 6 Учитывая ажиотаж во...

Аналитик полагает, что Sony получит права на маркетинг GTA 6Учитывая ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI, крупные производители консолей наверняка стремятся сформировать своего рода партнерство с Take-Two Interactive, например, для получения маркетинговых прав на игру.
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