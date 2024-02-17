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next WAR

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Российские войска подошли к селу Ласточкино, большая его часть уже в «серой зоне»

Российские войска подошли к селу Ласточкино, большая его часть уже в «серой зоне»

Российские войска продолжают наступление в районе Авдеевки. На фоне заявлений украинского командования о том, что гарнизон ВСУ из города якобы вышел на «подготовленные позиции», сам же противник не может чётко сформулировать, а где же именно эти позиции находятся.

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