Российские войска подошли к селу Ласточкино, большая его часть уже в «серой зоне»

Российские войска продолжают наступление в районе Авдеевки. На фоне заявлений украинского командования о том, что гарнизон ВСУ из города якобы вышел на «подготовленные позиции», сам же противник не может чётко сформулировать, а где же именно эти позиции находятся.
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