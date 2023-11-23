Завершено расследование дела учительницы, ударившей школьника в классе

ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия В Канске завершено расследование уголовного дела в отношении учительницы, ударившую школьника, сообщили в Telegram-канале СУ СУ России по Красноярскому краю и республике Хакассия.
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