Русская весна
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Русская весна

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«Отдадим русским»: в ВСУ сделали неожиданное заявление

«Отдадим русским»: в ВСУ сделали неожиданное заявление

Вооруженные силы Украины не могут вступать в бой с российскими военными из-за нехватки боеприпасов, сообщает The Telegraph со ссылкой на опрошенных изданием украинских солдат.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
Зрада зрадская ! Обстреливать гражданских у них снарядов и ракет значит хватает , а вот как воевать с армией РФ , то &quot;пистолет заклинило &quot;. Выродки .
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15 час.
Алексей Куницын
Украинцы собирались попасть в сытый Евросоюз, а попали на Американскую скотобойню. Люди с Украины гибнут массово. А всем стало наплевать на Украину - а теперь пришла ответка за равнодушие.
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12 час.
Дмитрий Боев
Сколько времени прошло, с тех пор, когда на этих землях люди были подневольными, а они так и понимают только зуботычину да кнут. Иначе голова в работу не включается никак...
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11 час.

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