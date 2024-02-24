«Отдадим русским»: в ВСУ сделали неожиданное заявление

Бендер Задунайский Зрада зрадская ! Обстреливать гражданских у них снарядов и ракет значит хватает , а вот как воевать с армией РФ , то "пистолет заклинило ". Выродки .

Алексей Куницын Украинцы собирались попасть в сытый Евросоюз, а попали на Американскую скотобойню. Люди с Украины гибнут массово. А всем стало наплевать на Украину - а теперь пришла ответка за равнодушие.