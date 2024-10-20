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Chevrolet Corvette ZR1 вдруг установил рекорд «максималки»

Chevrolet Corvette ZR1 неожиданно установил новый рекорд максимальной скорости. На полигоне в Папенбурге, Германия, автомобиль разгонялся до 375 км/ч, хотя изначально после презентации ожидали, что максималка составит 346 км/ч.

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