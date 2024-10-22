Сбежал из ИВС Талгара: мужчину объявили в розыск

Поиски сбежавшего из ИВС Талгара мужчины продолжается. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что за совершение побега из изолятора временного содержания разыскивается Қалмырзаев Бекарыс Сәбитұлы, 30.
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