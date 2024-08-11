Курское вторжение может быть попыткой заманить ВС РФ в ловушку, – полковник ЛНР

Атака ВСУ на Курскую область готовилась загодя и натовскими специалистами. Возможно, чтобы спровоцировать ВС РФ пойти в масштабное наступление раньше времени, отметил в эфире «Первого севастопольского» полковник запаса Луганской народной Республики Виталий Киселёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».