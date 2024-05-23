МО: над Белгородской областью сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»

Средства российской противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили над Белгородской областью 32 снаряда РСЗО Vampire, три снаряда РСЗО «Ольха» и три беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны РФ.
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