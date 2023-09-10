АВТОДОСТАВКА ☑️⭐EA SPORTS FC™ 24 + выбор издания⌚Рабочее время: 11:00(утра) – 2:00(ночи) по Московскому времени (МСК)⌚ – заказы выполняются за 5-10 минут(в случае с автодоставкой – 2-10 минут)✔️Если оплатите ночью-утром, сделаю в рабочее время (если лень меня ждать, можете просто уникальный код, который вам выдадут после оплаты и ссылку на аккаунт)✔️❗❗❗❗❗❗❗FC 24 отправляется ПОДАРКОМ в STEAM, на любой регион из РОССИЯ, КАЗАХСТАН, УКРАИНА, Страна СНГ Аргентина, заходить на ваш аккаунт мне НЕ нужно, логинов и паролей так же НЕ нужно❗❗❗❗❗❗❗❓Как происходит весь процесс❓✔️Оплачиваете товар✔️Я добавляюсь к вам в друзья в STEAM и посылаю подарок✔️Получаете подарок и оставляете хороший отзыв(по желанию) ❓Остались вопросы❓ Ответ на большинство из них есть выше или вы можете спросить у меня в чате⭐Постоянным клиентам и их друзьям… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.